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Sivas'ın saklı cennetinde sonbahar şov yaptı: Görenlerin adeta akınına uğruyor!

02.11.2026 - 13:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Şuğul Kanyonu, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yüksek kayalıkların arasından süzülen berrak suyu ve sarı, yeşil ile kahverenginin tonlarına bürünen doğasıyla doğaseverleri mest eden saklı cennet, Sivas Valiliği tarafından görüntülendi

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1Sivas'ın saklı cennetinde sonbahar şov yaptı: Görenlerin adeta akınına uğruyor!

Sivas'ta Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti. Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında serinleten kanyon, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları ile biliniyor.

2Sivas'ın saklı cennetinde sonbahar şov yaptı: Görenlerin adeta akınına uğruyor!

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken kanyon, sonbahar ile birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyuyla doğa sevenleri adeta mest ederken içerisindeki ağaçlar; sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

3Sivas'ın saklı cennetinde sonbahar şov yaptı: Görenlerin adeta akınına uğruyor!

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görüntülenen Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.

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