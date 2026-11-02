Sivas'ın saklı cennetinde sonbahar şov yaptı: Görenlerin adeta akınına uğruyor!

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Sivas'ta Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti. Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında serinleten kanyon, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları ile biliniyor.