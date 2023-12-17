Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı. Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce’deki il başkanlığına geldi.

KURMAYLAR DA TOPLANTIDA

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

YÜZ YÜZE ADAY ÖNERİLERİ

Erdoğan, yüz yüze görüşmelerde aday önerilerini dinliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatın görüşlerini almıştı.

HERKES 3 İSİM YAZACAK

AK Parti'deki temayül yoklamasına ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Ümit Uzun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 14.15 gibi AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Çok sayıda katılımcı var. Büyükşehir adayıyla ilgili bir isim birliği oluşturmak için çalışma var. Bu görüşme kapsamında da bir değerlendirmeye varılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye'si için seçimlerde adayın kim olacağının belirleneceği bir noktadayız. Bugün herkes 3 isim yazacak ve bu değerlendirilecek. Bu sonuçlara göre bir yol haritası çizilecek." dedi.

Haberin Devamı