Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye Bayraktar -Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Hastanede torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi.

Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun.



Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi.🌹



Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. 💐



Dualarınızı ve bir Maşallah’ınızı alırız.



Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin…