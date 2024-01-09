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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

09.01.2024 - 14:58 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye Bayraktar -Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Hastanede torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi.

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