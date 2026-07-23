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Çorlu'da patlamada saniyelerle kurtulmuşlar: O anlar kamerada

23.07.2026 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 Temmuz'da 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Patlama sırasında binanın önünde bulunan 3 kişinin üzerlerine düşen beton parçalarından son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

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Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bina çevresine beton ve moloz parçaları savrulmuştu.

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Patlamada dairede bulunan Caner Meriç ile Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın önünde bekleyen 3 kişinin patlamayla birlikte üzerlerine doğru gelen beton parçalarını fark ederek hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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