Tokat'ta fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi

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İlçe merkezinde aniden bastıran sağanak sırasında görüş mesafesi düşerken, rüzgarın etkisiyle dallar ve çeşitli cisimler etrafa savruldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.