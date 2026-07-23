GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HaberlerGündem Haberleri Kırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

23.07.2026 - 21:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Kırsal alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangına müdahalede 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 30 personel görev aldı. Bölgeye ayrıca 4 arazöz ile 2 su ikmal aracı daha sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Alaca'da tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu
Alaca'da tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu

Çamoba halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği katıldığı yangın, ekiplerin karadan ve havadan koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Denizde değil, yerin 150 metre altında Tuz Mağarası'nda serinliyorlar
Denizde değil, yerin 150 metre altında Tuz Mağarası'nda serinliyorlar

Yetkililer, özellikle sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya ve herhangi bir duman ya da yangın belirtisini vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeye çağırdı.

Güncel Haberler

Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı döken 7 çocuk annesi Ayni teyzeye yardım eli uzatıldı
#Gündem

Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı döken 7 çocuk annesi Ayni teyzeye yardım eli uzatıldı

Tokat'ta fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi
#Gündem

Tokat'ta fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi

Çorlu'da patlamada saniyelerle kurtulmuşlar: O anlar kamerada
#Gündem

Çorlu'da patlamada saniyelerle kurtulmuşlar: O anlar kamerada