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Alaca'da tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu

23.07.2026 - 20:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

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Çorum'un Alaca ilçesinde tandırda çıkan yangın 3 evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evleri sarmadan söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Tutaş köyünde tandırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişik haldeki 3 evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evleri sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tandır kullanılamaz hale gelirken, 3 evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

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Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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