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GündemTürkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor
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Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

23.07.2026 - 19:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş Ovası'nda buğday hasadının ardından saman presleme mesaisi başladı.

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Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası olan Muş Ovası'nda hasadın ardından tarlalarda kalan samanlar pres makineleriyle balyalanıyor.

2Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Tarlalarda kalan samanlar modern pres makineleriyle balyalanırken, hazırlanan tonlarca saman kamyonlarla il dışına sevk ediliyor.

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3Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Hasadı yapılan buğdaylardan çıkan samanlar belirlenen boş alanlarda toplanıyor. Burada kurulu pres makinelerine aktarılan samanlar balyalanarak sevkiyata hazır hale getiriliyor.

4Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Gün boyu aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında preslenen saman balyaları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

5Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Hayvancılık açısından önemli bir yem kaynağı olan samanlar, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

6Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Verimli tarım arazileriyle öne çıkan Muş Ovası'nda saman presleme çalışmalarının başladığını söyleyen üretici Eren Yeler, "Muş'ta hasat sezonu başlamıştır. Pres makinelerimizi kurduk.

7Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

Biçerdöverlerimiz tarlada çalışarak buğdayı ayırıyor, samanları da biz burada pres makinesi ile presliyoruz. Preslediğimiz samanları kamyonlarla il dışına gönderiyoruz. Muş Ovası bereketli bir ovadır, toprağı verimlidir. Preslediğimiz samanları stoklayarak çevre illere gönderiyoruz. Kendi işimiz olduğu için bu işi severek yapıyoruz" dedi.