Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3'üncü ovası Muş Ovası'nda saman presleme mesaisi sürüyor

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Biçerdöverlerimiz tarlada çalışarak buğdayı ayırıyor, samanları da biz burada pres makinesi ile presliyoruz. Preslediğimiz samanları kamyonlarla il dışına gönderiyoruz. Muş Ovası bereketli bir ovadır, toprağı verimlidir. Preslediğimiz samanları stoklayarak çevre illere gönderiyoruz. Kendi işimiz olduğu için bu işi severek yapıyoruz" dedi.