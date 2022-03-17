Çok sayıda görevden alma ve atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Ağrı İl Müftülüğü'ne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğü'ne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğü'ne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğü'ne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğü'ne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğü'ne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğü'ne Mesut Harmancı atandı.

6 BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliği'ne İş Müfettişi Necdet Aktay getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Aytaç Yüksel getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliği'ne Muzaffer Yıldırım atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman görevden alındı, yerine Selahattin Yazar getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Cengiz Ekici, Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne Erol Uslu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen görevden alındı, yerine Servet Canlı getirildi.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan görevden alındı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar atandı.

TÜİK'İN İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.