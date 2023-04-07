Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılması ile TBMM'nin tatil ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlar kapsamında, '6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 12 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 1 ay uzatıldı. Komsiyon, TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında da çalışmalarını sürdürebilecek.