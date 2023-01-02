'Çip' zorunluluğu sonrası sayı üçe katlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, 1 Ocak 2023 itibarıyla hayvan başına

3 bin 469 TL ödeyecek. Çip bulunamayan yerlerde ise evcil hayvan sahibi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ya da veterinerde beyanname doldurup, çipe ulaşıldığı zaman uygulama gerçekleştirilecek. Çip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlara da 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.

SOKAKTA YAŞAYAMAZLAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, çip uygulama süresinin bitmesinden kaynaklı olarak evcil hayvanları terk sayılarında artış olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti: “PETVET sisteminde kayıtla ilgili son dönemlerdeki yoğunluk ve bunun akabinde yaşadığımız birtakım problemler ortaya çıktı. Ne yazık ki bu dostlarından vazgeçen insanlar da söz konusu. Evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90’lara dayandı. Ev ortamına alışmış bu hayvanların bırakın sokakları, barınaklarda bile yaşamaları çok zor.”

EN KOLAY YOLU SEÇTİLER

Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay, “Son bir hafta içerisinde küçük ırk ev köpeklerinin terk edilme oranında artış oldu.İnsanlar en kolay yolu tercih ettiler. Hayvanlarını terk ettiler maalesef" diye konuştu.

BARINAKLAR DOLDU

Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü de "Şu anda toplam rakam veremiyoruz. Ancak barınaklar dolmuş durumda" dedi.

ON BİNLERCESİ SAHİPSİZ KALACAK

* Sivil toplum kuruluşları, hayvanların hem çip taktırma zorunluluğundan kaçmak hem de bakım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle sokağa terk edildiğini söylüyor.

* Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü: İnsanlar artık sorumluluk almaktan çekiniyor. Mikroçipi taktırdıkları zaman sokağa bırakamayacaklar. Para cezası var. Çipin maliyetinden çok bu boyutu insanları endişelendiriyor. Artan mama, tedavi giderleri de büyük bir endişe yaratıyor hayvanseverlerde.

* Mikroçip takıldıktan sonra bu giderleri karşılamak zorunda herkes. Mikroçip taktırma zorunluluğu, hayvanların terk edilmesine, sokağa atılmasına neden oluyor maalesef. Hayvanlara sahip çıkmak ödüllendirilmeli, teşvik edilmeli, zorlaştırılmamalı.

* Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık: Bu yönetmelikle hayvan sahiplerine çok ağır cezalar ve zorlamalar getirildiği için çok yakın bir zamanda on binlerce sahipli hayvan sokaklara terk edilecek. Bunun yanında, Türkiye’de 1200 belediyede bakımevi olmadığını, bir kısmında veteriner hekim olmadığını bile bile, bir yerde ‘yaralı mağdur hayvan olduğu zaman’ belediyelere götürün deniliyor. Veterineri, barınağı olmayan belediyelere bu hayvanlar nasıl götürülecek?

* Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı: Mikroçip uygulamasının zorunlu hale getirilmesi çok kıymetli bir gelişme ancak mikroçip uygulama ücretleri çok yüksek. Maliyetler yüksek olduğu için teşvik edici bir model geliştirilmesi lazım.

1.4 MİLYON ÇİP

* 1 Ocak 2021’den bu yana 855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Özel veterinerlerde bu rakam bazı yerlerde 250 liraya kadar çıkarken il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 75 TL.