Çiftçilerin ekim mesaisi başladı! 12 bin yıllık ürün toprakla buluştu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürünsiyezbuğdayının ekimine başlandı. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştirildi. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, sulanmadan ve hiçbir gübre kullanılmadan, kar suyuyla yetişiyor. Ağustos ayında da hasadı yapılan siyezden aldıkları rekolteden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyan ilçedeki çiftçiler, üretimi arttırmayı hedefliyor.



"Yağmurların az olmasından dolayı ekimi biraz geç tamamladık"

İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Sebahattin Ciğerci, siyezin kendileri için önemli bir ürün haline geldiğini belirterek, "2025-2026 sezonu siyez ekimini tamamlamak üzereyiz. Hava sıcaklıklarının yüksek olması ve yağmurların az olmasından dolayı ekimi biraz geç tamamlamış bulunmaktayız" dedi.





"Katma değerli ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız"

Genç çiftçi Yasin Ciğerci ise atıl arazilerde ekmeye başladıkları siyezin şimdi Türkiye'nin her yerinden ilgi gördüğünü ifade ederek, "12 bin yıllık siyesi bugün toprakla buluşturuyoruz. Allah nasip ederse hasadını yaptıktan sonra taş değirmenimizde işleyip katma değerli ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Babam emekli olduktan sonra bu işe gönül vererek başladı. Ben de babamla birlikte bu işe gönül verdim. Şu anda da ilçemizde önemli bir iş yapıyoruz. Allah nasip ederse siyezimizi Türkiye'nin her yerine tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.