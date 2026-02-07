Cide’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 37 ADL 633 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 57 FB 831 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.D. ile yolcu olarak bulunan E.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

