CHP'nin Tanju Özcan kararı belli oldu

CHP yönetimi, "parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçe göstererek disiplin süreci başlatmıştı. Tanju Özcan, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog Bolu Belediye Başkanı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti. Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti. Son disiplin kurulu toplantısında Tanju Özcan için karar çıkmamıştı. Karar disiplin kurulunun ikinci toplantısında verildi.

GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI NEDİR?

Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir.

Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez. Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler.