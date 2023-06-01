CHP’de MYK toplantısı sona erdi! MYK üyeleri topluca istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki yenilginin ardından partisinde "değişim" için düğmeye bastı. İlk değişiklik ise A takımında yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü MYK toplantısı öncesi, MYK üyelerinden toplantıya istifa mektuplarıyla gelmelerini istediği iddia edilmişti.

MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Toplantının ardından, MYK üyelerinin topluca istifa ettiği öğrenildi.

'DEĞİŞİM' MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart ayındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtilirken, seçim sonrası "Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir." mesajıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Ankara’ya gelecek.

Ekrem İmamoğlu'nun da yönetimde bazı isimlerin değişmesinden yana olduğu iddia ediliyor.

GÖZLER 24-25 HAZİRAN'DA

İYİ Parti'de de seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınıyor. İlk toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili "Biz demiştik" söyleminden uzak durma kararı çıkarken, gözler, 24-25 Haziran'da yapılacak 3. büyük kongreye çevrildi.