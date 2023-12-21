GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Chanel mağazasında 250 bin dolarlık soygun!
ABONE OL

Chanel mağazasında 250 bin dolarlık soygun!

ABD’de lüks moda markası Chanel’in mağazasında gerçekleştirilen soygunda hırsızlar en az 250 bin dolar değerinde 99 çanta çaldı.

21.12.2023 - 15:54 |
Chanel mağazasında 250 bin dolarlık soygun!

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Fransız modaevi Chanel'in mağazası soyuldu. Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında bir grup, beyaz bir otomobilden inerek mağazaya girdi. Hırsızlardan biri yangın tüpünü etrafa püskürterek dikkatleri dağıtmaya çalışırken, ikisi kapıda bekledi, diğerleri ise hızlıca raflardaki çantaları topladı.

İstanbul'daki kadın dayağına Alman polisinden takip
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul'daki kadın dayağına Alman polisinden takipHaberin Tüm Görselleri

Mağazada çalışan güvenlik görevlisinin soygunun ardından kaçan şahısları durdurmak için bir el ateş ettiği, ancak hırsızların kaçmayı başardığı belirtildi. Polis raporuna göre soygunda toplam değeri en az 250 bin dolar olan 99 adet çanta çalındı.

İzmir'de sağanak; körfez çamur rengine büründü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİzmir'de sağanak; körfez çamur rengine büründüHaberin Tüm Görselleri

Washington Metropolitan Polis Departmanı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen soygunculardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bir fotoğrafını yayınladı. Soyguna karışan 6 kişiyi bulmak için operasyon başlatılırken polis tarafından yapılan açıklamada, operasyona katkı sağlayacak bilgi paylaşımı yapanlara bin dolar ödül verileceği belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Yoğun kar yağışı etkili oluyor, her yer beyaz örtüyle kaplandı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor, her yer beyaz örtüyle kaplandı

Cebindeki bisküviyi enkaz altındaki çocukları için aldığını söylemişti; hayatını kaybetti

Cebindeki bisküviyi enkaz altındaki çocukları için aldığını söylemişti; hayatını kaybetti

Hankendi, 30 yıl sonra Azerbaycan futboluna ev sahipliği yaptı

Hankendi, 30 yıl sonra Azerbaycan futboluna ev sahipliği yaptı