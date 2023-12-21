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İstanbul'daki kadın dayağına Alman polisinden takip

TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Alman polisi x hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Bilgilendiriniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaslarimiz halihazirda ellerinde bulunuyor" açıklamasında bulundu.

21.12.2023 - 15:47 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL (DHA)
İstanbul'daki kadın dayağına Alman polisinden takip

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi.

İstanbuldaki kadın dayağına Alman polisinden takip

Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bayern polisi x hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İstanbuldaki kadın dayağına Alman polisinden takip

Açıklamada, "Bilgilendiriniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaslarimiz halihazirda ellerinde bulunuyor" denildi.

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