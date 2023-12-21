İzmir'de sağanak; körfez çamur rengine büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı İzmir'de saat 03.00 itibarıyla şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanağın ardından İzmir Körfezi, çamur rengine büründü. Yağmur sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. Kentte sağanağın saat 21.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. (DHA)