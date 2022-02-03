Cezalandırma atışları ile 43 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nca, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere yönelik Cizre şehidi için yapılan cezalandırma atışlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

'TOPLAM 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik gerçekleştirilen 'Kış Kartalı Harekatı', terör örgütü PKK/YPG'de çözülmeyi hızlandırdı.

Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bunun bir örneği El Bab'ta gerçekleştirdi. 9 masum kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında teröristler Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı. Saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Söz konusu operasyonun detaylarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırılarının hemen ardından Barış Pınarı Bölgesi'ndeki 6 hedefe yönelik ÇNRA ve havan atışları gerçekleştirdi. Fırtına obüslerinin de kullanıldığı cezalandırma atışlarıyla söz konusu hedefler tahrip edildi. TSK unsurları, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde belirledikleri 24 hedefi ise kara ateş destek vasıtalarıyla yaptıkları atışlarla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlık kaynakları, şehitlerin kanlarını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını, her saldırının hesabını sorduklarını, sormaya da devam edeceklerini vurguladı.