Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Türkiye Çevre Ajansı açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde olduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı’nın TBMM’de milletvekillerinin onayıyla kurulduğu, kanunla hayata geçirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kamu iştiraki olduğu hatırlatıldı.

“Çevre Ajansı Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur” ifadelerine yer verilen açıklamada, 7261 sayılı Kanun'da ajansın faaliyet alanının, nasıl çalıştığının, gelirlerinin açık, net ve şeffaf bir şekilde ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, iddialara konu olan ve Sayıştay raporunda da belirtilen gelirin 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici 2. maddesinde de belirtildiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11’inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25’ine tekabül eden yasal bir gelir olduğu vurgulandı. Ajansın gelirlerinin yine kanunda yer aldığı şekilde faaliyetler için kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bahse konu faaliyetler şöyle aktarıldı:

“Atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayat geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak. Geri kazanılabilir ürünleri kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırmak. Çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak. İklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımız, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak.”

İddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Hal böyleyken kanuni bir işlemi kanuna aykırı, keyfi bir faaliyet gibi göstermek, üstelik de bunu Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yapıyor algısı yaymak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır” denildi.