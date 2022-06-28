Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt’ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Kastamonu’ya geldi. Bakan Kurum’un Kastamonu’daki ilk durağı Bozkurt ilçesi oldu. Bakan Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi önünde karşılanan Bakan Kurum, yetkililerle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Kurum’un basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Kastamonu’yu etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Bozkurt ilçesindeki İlçe Devlet hastanesi sabah saatlerinde tahliye edilmişti. İlçede yağışın etkisini yitirmesinin ardından, Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sel baskını ihtimaline karşı rutin hizmetlerine bu sabah tedbiren ara veren Bozkurt Devlet Hastanemiz saat 21.00 itibarıyla hastalarımıza kapılarını açtı” ifadelerine yer verdi.