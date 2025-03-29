Cevdet Yılmaz'dan gençlere çağrı: Siyasete katılım, sokak terörü ile karıştırılmamalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi parti ve görüşten olurlarsa olsunlar, gençlerin kendilerini meşru platformlarda ifade etmeleri, demokratik siyaset yapmaları son derece kıymetlidir. AK Parti olarak en büyük gençlik teşkilatına sahip, gençlere siyasi temsil ve katılım kanallarını açan reformlar yapmış bir parti olmaktan onur duyuyoruz. Gençlik Bakanlığı kurmuş, ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli görmüş olmaktan da. Üniversite sayısından, yurt ve burs imkanlarına, parasız yükseköğretim sisteminden gençlik merkezlerine birçok adımı atmış, tüm bu süreçlerde katılımcı bir anlayışla hareket etmiş bir Cumhur İttifakı'na ve anlayışa sahibiz. Bugüne kadar gençlikle ilgili strateji belgelerimizi ve politikalarımızı gençlerle birlikte, onların aktif katkıları ile şekillendirdik. Bundan sonra da en aykırı fikirleri olanlar dahil, gençlerimizi dinlemeye, onlarla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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'GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İLE OYNUYORLAR'

Gençlerin, ekonomi ve kalkınma vizyonlarının ana taşıyıcısı olduğunu aktaran Yılmaz, "Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin; katma değeri yüksek ekonomi ve herkesi kapsayan kalkınma vizyonumuzun da ana taşıyıcısıdır. Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ile oynamaktadırlar. Şair Ahmed Arif'in sözleriyle; 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır, bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır" açıklamasında bulundu.