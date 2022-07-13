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Çeşme'de makilik yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

13.07.2022 - 15:26 | | Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Çeşme'de makilik yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı. 

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