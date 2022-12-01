GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!
ABONE OL

Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!

Çeşitli yöntemler ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdide cep telefonlara " e-devlet adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın” şeklinde mesaj yolluyor.

01.12.2022 - 12:00 | | İHA
Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!

Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajdan dolayı vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Bakanlık harekete geçti! Marketlere 'fahiş fiyat' denetimi

Bakanlık harekete geçti! Marketlere 'fahiş fiyat' denetimi

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 3. etap kura çekimleri bugün başlıyor

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 3. etap kura çekimleri bugün başlıyor

Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!

Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!