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Cep telefonlarındaki büyük tehlike ortaya çıktı! Her adımınızı izliyor

İndirilmeden önce neredeyse tüm mobil uygulamalar, sizden konumunuza, rehberinize, mikrofonunuza ve kameranıza erişim talep ediyor. Milyonlarca insan da hiç düşünmeden bu izinleri verip açık hedef haline geliyor. Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Bu izinler yüzünden, kötü niyetli kişiler, e-posta adresiniz, telefon numaranız, konum bilgileriniz ve ne iş yaptığınız gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve başınız derde girer” dedi.

01.10.2023 - 13:31 |
Cep telefonlarındaki büyük tehlike ortaya çıktı! Her adımınızı izliyor

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