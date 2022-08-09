Olay, Cuma gÃ¼nÃ¼ Kartal ilÃ§esi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Alevi VakÄ±flarÄ± Federasyonu Ä°kinci BaÅŸkanÄ± ve Kartal Cemevi BaÅŸkanÄ± Selami SarÄ±taÅŸ, bu sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde motosikletli 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da darp edildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±rken Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ise SarÄ±taÅŸâ€™Ä± evinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye gÃ¶re konuyla ilgili baÅŸlatÄ±lan incelemede olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerden A.Yâ€™yi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na alan polis, ÅŸÃ¼phelinin ifadesine baÅŸvurdu. A.Y.â€™nin verdiÄŸi ifadenin ardÄ±ndan soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren polis, saldÄ±rÄ±yÄ± SarÄ±taÅŸâ€™la aynÄ± derneÄŸe Ã¼ye olan ve SarÄ±taÅŸ ile husumeti bulunduÄŸu belirlenen N.D.â€™nin azmettirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kardÄ±. N.D., SarÄ±taÅŸâ€™a saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesi iÃ§in M.D. (41) isimli kiÅŸiden yardÄ±m istedi.

Bunun Ã¼zerine M.D. ise M.F. isimli kiÅŸiye giderek konuyu anlattÄ±. M.F., M.D.â€™nin isteÄŸi Ã¼zerine S.G. ve A.Y.â€™ye saldÄ±rÄ± talimatÄ± verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardÄ±ndan azmettirici N.D. ile birlikte yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.Ä°.â€™yi (39) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Â SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren diÄŸer ÅŸÃ¼pheli S.G.â€™nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Ã–te yandan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu kaydedildi.Â