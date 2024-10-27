GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

Münevver Karabulut'u hunharca katleden Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve yıllar boyunca ölümü 'şaibeli' bulunmuştu. Son tartışmaların ardından savcılık kararıyla mezarı açılmış, DNA sonucunda kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmıştı. Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan bir poşet ise çok konuşuldu. Bu poşetle ilgili inceleme tamamlandı.

27.10.2024 - 14:38 |
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından yıllardır süren 'yaşıyor' tartışmaları, geçtiğimiz günlerde mezarının açılması ile son buldu. Fethi kabir işleminde mezarda bulunan kanlı poşet ise gündem olmuştu. Mezarda bulunan poşetle ilgili inceleme tamamlandı.

Cem Garipoğlunun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

TARTIŞILAN POŞETE İNCELEME

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bir poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda poşete yönelik inceleme tamamlandı.

Cem Garipoğlunun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

ALINAN KAN ÖRNEĞİ İNSANA AİT DEĞİL

TRT Haber'in haberine göre; hazırlanan raporda, düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi.

Cem Garipoğlunun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Kemiklerden alınan DNA ile Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA'nın uyumlu olduğu vurgulanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

Mersin'de kız çocuklarının sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü!

Mersin'de kız çocuklarının sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü!

Taksim'deki mekana böyle çöktüler: Spiralle kilidi kesip silah çekerek kasaya el koydular

Taksim'deki mekana böyle çöktüler: Spiralle kilidi kesip silah çekerek kasaya el koydular

Sakarya'da ADARAY seferleri 8 yıl sonra yeniden başlıyor

Sakarya'da ADARAY seferleri 8 yıl sonra yeniden başlıyor