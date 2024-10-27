Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı çözüldü

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından yıllardır süren 'yaşıyor' tartışmaları, geçtiğimiz günlerde mezarının açılması ile son buldu. Fethi kabir işleminde mezarda bulunan kanlı poşet ise gündem olmuştu. Mezarda bulunan poşetle ilgili inceleme tamamlandı.

TARTIŞILAN POŞETE İNCELEME

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bir poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda poşete yönelik inceleme tamamlandı.

ALINAN KAN ÖRNEĞİ İNSANA AİT DEĞİL

TRT Haber'in haberine göre; hazırlanan raporda, düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi.

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Kemiklerden alınan DNA ile Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA'nın uyumlu olduğu vurgulanmıştı.