Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı
HaberlerGündem Haberleri Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı

Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı

03.11.2026 - 19:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirlenen çocuk bisikletinin piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.

Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Mardin'de otomobil, yol çalışmasındaki işçilere çarptı
#Gündem

Mardin'de otomobil, yol çalışmasındaki işçilere çarptı

Tekman’da tarihi adım: 35 köyün aktif olarak kullandığı 150 yıllık yol için düğmeye basıldı
#Gündem

Tekman’da tarihi adım: 35 köyün aktif olarak kullandığı 150 yıllık yol için düğmeye basıldı

Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı
#Gündem

Bakanlıktan, riskli bulunan çocuk bisikletine yasak kararı