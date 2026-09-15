Çekmeköy'de dorse kamyondan koptu: Trafik kilitlendi
15.09.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir kamyonun dorsesi önce tabelaya sonrasında da üst geçide çarptı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Kaza, öğle saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi önce yoldaki tabelaya, ardından üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorse kamyondan ayrıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.