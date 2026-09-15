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Çekmeköy'de dorse kamyondan koptu: Trafik kilitlendi

15.09.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Çekmeköy'de dorse kamyondan koptu: Trafik kilitlendi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir kamyonun dorsesi önce tabelaya sonrasında da üst geçide çarptı.

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Kaza, öğle saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi önce yoldaki tabelaya, ardından üst geçide çarptı.

Çekmeköyde dorse kamyondan koptu: Trafik kilitlendi

Çarpmanın etkisiyle dorse kamyondan ayrıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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