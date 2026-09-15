iOS 27 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI! Hangi iPhone’lar destekliyor, nasıl yüklenir, yeni özellikler neler?

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iOS 27 performansı ne kadar artırıyor?

Apple’ın kendi verilerine göre iOS 27’de uygulamalar bazı senaryolarda yüzde 30’a kadar daha hızlı açılabiliyor.Yeni çekilen fotoğrafların arşive eklenme süresinde yüzde 70’e kadar, AirDrop aktarımlarında ise yüzde 80’e kadar hız artışı sağlanabildiği belirtiliyor.Bu oranlar her cihazda aynı sonucu vermeyebilir. Performans farkı kullanılan iPhone modeline, depolama durumuna ve uygulamaya göre değişebilir.



Siri AI iOS 27 ile herkese geliyor mu?

Hayır, iOS 27 desteği ile Siri AI desteği aynı şey değil. Apple’ın açıkladığı donanım şartlarına göre Siri AI ve yeni Apple Intelligence özellikleri;iPhone 16 serisi ve daha yeni modellerde

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max çalışıyor.

Bu nedenle örneğin iPhone 14 veya iPhone 13 iOS 27’yi yükleyebiliyor ancak yeni Siri AI özelliklerinin tamamından yararlanamıyor.



Siri AI Türkçe çalışacak mı?

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine sahip. Ancak Apple’ın iOS 27 sayfasında Siri AI’ın ilk aşamada İngilizce olarak kullanıma sunulacağı belirtiliyor.Apple, dil desteğini daha sonra genişletmeyi planlıyor.Bu yüzden Türkiye’de iOS 27’yi yükleyen kullanıcılar güncellemenin genel özelliklerinden yararlanabilecek olsa da Siri AI’ın tüm yetenekleri ilk günden Türkçe olarak kullanılamayabilir.