iOS 27 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI! Hangi iPhone’lar destekliyor, nasıl yüklenir, yeni özellikler neler?
Apple, iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 27 güncellemesini yayımladı. Yeni sürüm; performans iyileştirmeleri, Liquid Glass tasarımındaki düzenlemeler, Safari yenilikleri, gelişmiş ebeveyn denetimleri, AirPods için yeni ses ayarları ve Apple Intelligence tarafında yeni özellikler getiriyor. Peki iOS 27 hangi iPhone modellerine geliyor, güncelleme nasıl yüklenir ve Siri AI hangi cihazlarda kullanılabilecek?
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Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 27 kullanıma sunuldu. Güncelleme, yalnızca görsel değişikliklerden ibaret değil; sistem performansından Safari’ye, ebeveyn denetimlerinden AirPods ayarlarına kadar birçok bölümde yenilik getiriyor.
Apple’ın resmî uyumluluk listesine göre iOS 27 desteği iPhone 11 serisine kadar uzanıyor. Ancak Apple Intelligence ve Siri AI tarafında tablo daha dar. Bu özellikler yalnızca daha yeni ve yeterli donanıma sahip modellerde çalışıyor.
iOS 27 hangi iPhone modellerine geliyor?
Apple’ın yayımladığı resmî listeye göre iOS 27 şu modellerle uyumlu:
iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro
iPhone Air
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 2. nesil ve daha yeni modeller
Bu listeye göre iPhone XS, XS Max ve XR artık iOS 27 desteği dışında kalıyor.
iOS 27 nasıl yüklenir?
iOS 27 güncellemesi iPhone’un Ayarlar menüsünden indirilebiliyor. Güncelleme için şu yol izleniyor: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme
Ekranda iOS 27 görünüyorsa indirme ve yükleme işlemi buradan başlatılabiliyor.
Güncelleme öncesinde telefonun şarj seviyesinin yeterli olması, mümkünse Wi-Fi bağlantısı kullanılması ve önemli verilerin iCloud ya da bilgisayar üzerinden yedeklenmesi faydalı olur.
İlk saatlerde güncellemenin herkese aynı anda görünmemesi de mümkün. Apple büyük sürümlerde dağıtımı kademeli biçimde sürdürebiliyor.
iOS 27 ile neler değişti?
iOS 27’nin en dikkat çekici tarafı, Apple’ın son yıllarda geliştirdiği tasarım ve yapay zekâ altyapısını daha ileri taşıması. Yeni sürümde öne çıkan değişiklikler şöyle:
Liquid Glass tasarımında okunabilirlik artırıldı
Uygulamaların açılış hızında iyileştirmeler yapıldı
AirDrop aktarımları hızlandırıldı
Safari sekmeleri artık konulara göre otomatik gruplanabiliyor
Safari, fiyat değişikliği ve stok yenilenmesi gibi güncellemeleri takip edebiliyor
Ebeveyn denetimleri daha ayrıntılı hale getirildi
AirPods için özel EQ ayarı eklendi
Haritalar’daki Flyover özelliği görsel zekâ desteğiyle geliştirildi
Ev uygulamasında Apple Intelligence özellikleri genişletildi
GymKit desteği iPhone’a geldi
Apple ayrıca sistem genelinde ağ geçişlerini daha akıcı hale getirdiğini ve cihazın Wi-Fi ile hücresel bağlantı arasında daha sorunsuz geçiş yapabildiğini belirtiyor.
iOS 27 performansı ne kadar artırıyor?
Apple’ın kendi verilerine göre iOS 27’de uygulamalar bazı senaryolarda yüzde 30’a kadar daha hızlı açılabiliyor.Yeni çekilen fotoğrafların arşive eklenme süresinde yüzde 70’e kadar, AirDrop aktarımlarında ise yüzde 80’e kadar hız artışı sağlanabildiği belirtiliyor.Bu oranlar her cihazda aynı sonucu vermeyebilir. Performans farkı kullanılan iPhone modeline, depolama durumuna ve uygulamaya göre değişebilir.
Siri AI iOS 27 ile herkese geliyor mu?
Hayır, iOS 27 desteği ile Siri AI desteği aynı şey değil. Apple’ın açıkladığı donanım şartlarına göre Siri AI ve yeni Apple Intelligence özellikleri;iPhone 16 serisi ve daha yeni modellerde
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max çalışıyor.
Bu nedenle örneğin iPhone 14 veya iPhone 13 iOS 27’yi yükleyebiliyor ancak yeni Siri AI özelliklerinin tamamından yararlanamıyor.
Siri AI Türkçe çalışacak mı?
Apple Intelligence Türkçe dil desteğine sahip. Ancak Apple’ın iOS 27 sayfasında Siri AI’ın ilk aşamada İngilizce olarak kullanıma sunulacağı belirtiliyor.Apple, dil desteğini daha sonra genişletmeyi planlıyor.Bu yüzden Türkiye’de iOS 27’yi yükleyen kullanıcılar güncellemenin genel özelliklerinden yararlanabilecek olsa da Siri AI’ın tüm yetenekleri ilk günden Türkçe olarak kullanılamayabilir.
Siri AI ile neler yapılabilecek?
Apple’ın yeni Siri AI sistemi klasik sesli asistandan daha ileri bir yapıya geçiyor.Yeni Siri; kullanıcının doğal dilde sorduğu soruları daha iyi anlayabiliyor,
iPhone’daki fotoğraf, e-posta ve notlar arasında ilgili içerikleri bulabiliyor,
uygulamalar içinde bazı işlemleri gerçekleştirebiliyor,
internetteki güncel kaynaklardan yararlanarak daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor,
Mesajlar ve Mail gibi uygulamalarda yazı oluşturma ve düzenleme desteği sunabiliyor.
Ayrıca Siri için ayrı bir uygulama da geliyor. Bu uygulama, yapılan görüşmeleri tek yerde tutarak farklı Apple cihazlarında konuşmaya devam edilebilmesini sağlıyor.
Safari’ye dikkat çeken iki yenilik
Safari, iOS 27’de yalnızca tasarım tarafında değil işlev açısından da yenilendi.Sekmeler artık içeriklerine göre otomatik olarak gruplanabiliyor. Böylece çok sayıda sekme açık olduğunda aynı konuya ait sayfaları bulmak kolaylaşıyor.Bir diğer yenilik ise Safari’nin belirli internet sayfalarındaki değişiklikleri takip edebilmesi. Apple, fiyat düşüşü veya stok yenilenmesi gibi durumlarda kullanıcıya bildirim verilebileceğini belirtiyor.Bu özellik özellikle alışveriş yapan kullanıcılar açısından iOS 27’nin en pratik yeniliklerinden biri olabilir.
AirPods kullanıcılarına özel EQ geldi
iOS 27 ile AirPods ayarlarında ses karakterini değiştirebilmek için yeni seçenekler sunuluyor.Kullanıcılar düşük, orta ve yüksek frekansları ayrı ayrı düzenleyerek kulaklıklarının sesini kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor.Bu özellik desteklenen AirPods modellerinde kullanılabilecek.Ebeveyn denetimleri genişlediApple, iOS 27 ile çocukların iPhone kullanımına yönelik denetimleri de ciddi biçimde genişletti.Ebeveynler çocuklarının hangi uygulamalara erişebileceğini daha ayrıntılı şekilde belirleyebiliyor, belirli uygulama kategorilerine süre sınırı koyabiliyor ve kullanım saatlerini planlayabiliyor.Çocukların yeni bir internet sitesine erişmek için ebeveynlerinden izin istemesine yönelik yeni bir sistem de bulunuyor.İletişim Güvenliği özelliği ise yalnızca çıplaklık içeren görüntülere değil, şiddet ve kan içeren içeriklere karşı da genişletiliyor.
iOS 27 yüklemek için ne kadar boş alan gerekiyor?
Apple tüm cihazlar için tek bir sabit indirme boyutu vermiyor.Güncellemenin kapladığı alan iPhone modeline ve cihazdaki mevcut iOS sürümüne göre değişebiliyor.Bu nedenle yükleme öncesinde Ayarlar bölümünden yeterli boş depolama alanı bulunup bulunmadığını kontrol etmek en sağlıklısı.
iOS 27 güncellemesi görünmüyorsa ne yapılabilir?
Güncelleme Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünde henüz görünmüyorsa bir süre beklemek gerekebilir.Telefonun internete bağlı olduğundan emin olunması ve cihazın yeniden başlatılması da güncellemenin görünmesine yardımcı olabilir.Apple’ın büyük sürümleri ilk saatlerde yoğunluk nedeniyle tüm cihazlara aynı anda ulaşmayabiliyor.
iOS 27 yüklenmeli mi?
iOS 27; güvenlik, performans ve sistem özellikleri açısından Apple’ın güncel iPhone yazılımı durumunda.Uyumlu cihazlarda güncel sürüme geçmek, yeni özelliklerin yanı sıra sistem iyileştirmelerinden ve güvenlik güncellemelerinden yararlanmayı sağlıyor.Ancak özellikle eski iPhone modellerinde güncellemenin ilk günlerinde uygulama uyumluluğu ve pil performansı gibi konularda kullanıcı geri bildirimlerini takip etmek isteyenler birkaç gün beklemeyi tercih edebilir.
iOS 27’nin en dikkat çeken yenilikleri
Yeni sürümün öne çıkan başlıklarını tek yerde toplarsak tablo şöyle:
Daha hızlı sistem ve uygulama performansı
Geliştirilmiş Liquid Glass tasarımı
Yeni Siri AI altyapısı
Apple Intelligence geliştirmeleri
Safari’de otomatik sekme gruplama
Safari’de fiyat ve stok değişikliği takibi
AirPods Özel EQ
Yeni ebeveyn denetimleri
Geliştirilmiş Haritalar Flyover
Daha akıllı Ev uygulaması
GymKit’in iPhone’a gelmesi