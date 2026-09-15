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GündemKastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor
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Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

15.09.2026 - 10:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek kış mevsimi boyunca tüketecekleri doğal pekmez, pestil, marmelat ve reçelleri geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.

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1Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

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Kastamonu’da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınların kış hazırlıkları başladı. Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde yetiştirilen elmaların dalından toplanmasıyla başlayan hazırlıklar, kadınların imece usulüyle yürüttüğü çalışmayla devam ediyor.

2Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

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Toplanan elmalar ayıklanıp doğrandıktan sonra kazanlarda pişiriliyor, ardından süzülerek elde edilen elma suyu odun ateşinde uzun süre kaynatılıp kıvam alması sağlanıyor.

3Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

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Kıvam alan marmelatlar kurutularak pestil yapılırken, pekmezler de şişeleniyor. Kadınlar, böğürtlen, kuşburnu, armut, erik gibi meyvelerden de marmelatlar yapıyor.

4Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

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Çalıştığı çiftlikte pekmez yaptığını belirten Mahiye Yılmaz, "Çiftliğimizde pekmez yapıyoruz. Elma sezonumuz başladı. Doğal elmamız, çiftliğimizin elmalarıyla kış hazırlıklarına yavaş yavaş başladık. Ekşi elma da olabiliyor, Amasya elması da olabiliyor. Ne bulursak yapıyoruz. Elma oldu mu hepsini yapıyoruz" dedi.

5Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

"ELMALARIMIZI AĞACINDAN TOPLAYIP YAPIYORUZ"

Elma ekşisinin yapımının zahmetli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Öncelikle elmalarımızı kesiyoruz, doğruyoruz, pişiriyoruz, süzüyoruz. Ardından süzekten süzüp kazanlarda ateşte koyultmaya başlıyoruz. Bunun yapımı biraz uzun sürüyor. Erik gibi çabuk olmuyor. Erik tez oluyor ama elmanın yapımı birkaç gün sürüyor. Elmanın azlığına, çokluğuna bağlı olarak da değişiyor. Biz iki gündür yapıyoruz, daha devamı var. Dalında elmalarımız var. Elmalarımızı ağacından toplayıp yapıyoruz. Böğürtlenden de yapıyoruz, doğal neyimiz varsa her şeyden kışlık ürünler yapıyoruz. Marmelat, reçel başta olmak üzere birçok ürün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

6Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

Kadınların imece usulüyle sürdürdüğü çalışmalarda, elmaların toplanmasından doğranmasına, kazanlarda pişirilip süzülmesinden odun ateşinde kaynatılmasına kadar tüm aşamalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan elma ekşisi, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

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