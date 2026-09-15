Çaya uçan hafif ticari araçta bir kişi hayatını kaybetti sürücü ise yaralandı
15.09.2026 - 18:21Güncellenme Tarihi:
Malatya'nın Darende ilçesinde çaya uçan hafif ticari araçtaki İsmail Şener (78) hayatı kaybetti, sürücü ise yaralandı.
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Kaza, ilçeye bağlı Hisarkale Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Seydi Şener’in (70) kontrolünü yitirdiği 44 DG 097 hafif ticari araç, Tohma Çayı'na uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak araçtan çıkarılan Ali Seydi ve İsmail Şener, yapılan ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Şener, Acil Servis'te doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ali Seydi Şener'in tedavisi ise sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.