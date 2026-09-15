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Gündem25 liralık su siparişiyle gündeme oturan Ezgi Yen kimdir? Sosyal medyada ne yaşadı? Ezgi Yen kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündem oldu?
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25 liralık su siparişiyle gündeme oturan Ezgi Yen kimdir? Sosyal medyada ne yaşadı? Ezgi Yen kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündem oldu?

15.09.2026 - 16:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

25 liralık su siparişiyle gündeme oturan Ezgi Yen kimdir? Sosyal medyada ne yaşadı? Ezgi Yen kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündem oldu?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), son günlerde Ezgi Yen adlı kullanıcının paylaşımlarını konuşuyor. Küçük meblağlı bir tüketici şikayetiyle başlayan süreç, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak internette en çok aranan konular arasına girdi. Peki Ezgi Yen kimdir, ne iş yapıyor ve neden gündem oldu? İşte detaylar...

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X’te @ ezgiyenn kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ezgi Yen, online bir market ve yemek siparişi platformu üzerinden verdiği su siparişi nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığı ve ardından gelen 25 liralık fiyat farkı/ürün değişimine yönelik tüketici şikayetini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve binlerce kullanıcı tarafından etkileşim aldı.

ESKİ PAYLAŞIMLARI VE "ŞİKAYET KRALİÇESİ" ETİKETİ

Su siparişi paylaşımının ardından kullanıcılar, Ezgi Yen'in hesap geçmişini incelemeye aldı.Yapılan incelemelerde Yen’in geçmiş yıllar boyunca da bankalardan mağazalara, kargo şirketlerinden yerel yönetimlere kadar yaşadığı pek çok farklı problemi ilgili kurumları etiketleyerek sürekli gündeme getirdiği görüldü. Bu durum, sosyal medyada hakkında "şikayet kraliçesi" gibi etiketlerin ve mizahi paylaşımların yapılmasına yol açtı.

Konu kısa süre içinde Ekşi Sözlük'e de taşınarak hakkında çok sayıda başlık ve entry girilen güncel bir internet fenomenine dönüştü.

 

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ezgi Yen'in paylaşımları X platformunda ve diğer sosyal ağlarda kullanıcıları iki farklı tarafa böldü. Tutar ne kadar küçük olursa olsun (örneğin 25 TL'lik fark), tüketicinin hakkını aramasının, ödediği ücretin karşılığını talep etmesinin ve firmaları denetletmesinin en doğal hakkı olduğunu savunan bir kesim Yen'e hak verdi.

Miktar bazında çok küçük olan olayların bu kadar büyük bir krize dönüştürülmesini ve sürekli bir şikayet halinde olunmasını eleştiren kullanıcılar ise duruma esprili ve ironik yaklaştı.

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EZGİ YEN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelen yoğun eleştiriler ve 25 liralık fark üzerinden yapılan yorumlar üzerine geri adım atmayan Ezgi Yen, küçük miktarlardaki tüketici mağduriyetlerinin görmezden gelinmesinin büyük ölçekte şirketlerin yanlış uygulamalarına karşı toplumsal direnci azalttığını savundu.Yen, hakkını aramaya ve benzer durumları paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

EZGİ YEN KİMDİR?

X'teki popülaritesinin ardından kim olduğu merak edilen Ezgi Yen'in açık sosyal medya profilindeki biyografisine göre;İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nde eğitim aldığı, ayrıca Adli Bilimler alanında yüksek lisans yaptığı biliniyor.

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