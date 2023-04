Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama: Savaşın sonlandırılması gerektiğini vurguladık

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Sürekli temas halindeyiz. Yoğun bir gündemimiz var. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna konusu ağırlıklı konuydu. Maalesef devam eden savaş başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm dünyaya zarar veriyor. Savaşın müzakereler yolunda sonlandırılması gerektiğini vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın Putin ile hem sayın Zelenskiy ile sürekli temas halinde. Sergey ile bugün tahıl koridorunu da ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Müzakerenin sonuç verdiğinin bir kanıtı. Dünya gıda krizinin ve özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılmasında da önem arz ediyor.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD Dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor. Lavrov ile bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum.



Moskova'da her ülke tutumlarını ve görüşlerini dile getirdi. Şeffaf ve açık bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantı ile çözüleceğine inanmıyoruz bu konuda gerçekçiyiz ancak iletişim olması önemli.

Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle çok sayfa milis gruplar var. Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor.



Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.



Kıbrıs konusunda da görüş alış verişlerinde bulunduk. Mevcut konjektörde iş birliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Bugün Afganistan'ı da değerlendirdik. Özellikle kadınlar konusunda aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil.