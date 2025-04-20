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Cani anne! Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe attı

20.04.2025 - 08:12Güncellenme Tarihi:
Cani anne! Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe attı

Denizli'de geçtiğimiz günlerde çöpte bulunan bebeğin annesi tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı. Eski sevgilisinden hamile kalıp, evde tek başına doğum yapan anne, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeği çöpe attığını itiraf edince tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan Çarşamba günü meydana gelen olayda, çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, poşet içerisinde ölü bir bebek cesedi buldu. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yeni doğan erkek bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaparak, bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda bebek cesedini çöpe atan şahsın Ayşenur S., olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Ayşenur S., ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Bebeğin ölü doğduğunu iddia etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ayşenur S., ifadesinde bebeğin eski sevgilisinden olduğunu belirtti. Hamile kaldıktan sonra evde tek başına doğumu gerçekleştirdiğini ifade eden Ayşenur S., bebeğin ölü doğduğunu, korkup endişeye kapılınca bebeği çöpe attığını savundu. Bebeğini çöpe atan anne Ayşenur S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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