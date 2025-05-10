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Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü

10.05.2025 - 13:54Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Çanakkale - Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizme ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola döküldüğü kazada ilk belirlemelere karşı 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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