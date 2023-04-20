Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle, boÄŸaz trafiÄŸi saat 07.20 sÄ±ralarÄ±nda Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kuzey ve gÃ¼neyden giriÅŸ yapacak gemi kaptanlarÄ±nÄ± telsizle uyarÄ±p, boÄŸaz trafiÄŸinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duyurunun ardÄ±ndan gemiler, Marmara ve Ege giriÅŸindeki demir bÃ¶lgelerinde beklemeye baÅŸladÄ±.Â Â