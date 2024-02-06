Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişimi! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden bilgileri aktaran Milliyet'ten Damla Güler, adliyeye giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

Bakan Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

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Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR YERE YATTI

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda, adliye binası içinde silah seslerini duyanların panikle yere yattığı anlar kameraya yansıdı.

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik gerçekleşen saldırı sırasında, adliye binası içindekilerin paniklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, defalarca silah sesi duyulurken bina içindekilerin panikle kendilerini yere attığı görülüyor

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TERÖRİSTİN ÇANTASINDA ÖRGÜTSEL FLAMALAR

Olaya ilişkin bilgileri aktaran CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Nihai planlarını söylüyorum. Kadın teröristin yanında çantası da var. İçerisinde örgütsel flamalar var. İçeriye girip katliam yapsalardı, flama açacaklardı. Ama polislerin ani refleksiyle etkisiz hale getiriliyorlar. Çok kritik bir eylem polislerin dikkat sayesinde engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de saldırıya ilişkin açıklama geldi. Çelik, "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

YAYIN YASAĞI KARARI

RTÜK Başkanı Şahin, "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır." açıklamasını yaptı.

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