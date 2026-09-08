Büyükşehir’den Erzurum’a dev bir yatırım! 150 tanker muhtarlara teslim edildi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, kırsal mahallelerimizde meydana gelebilecek yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi ve yangınların büyümeden kontrol altına alınması amacıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak önemli bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde katkıları bulunan, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İtfaiye ekiplerimizin kırsal mahallelerimize ulaşması zaman alabildiğinden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacak bu ekipmanların mahallelerimize ulaştırılması bizler açısından büyük önem taşıyor" dedi.

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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Yangın söndürme tankerlerinin dağıtım töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün 150 adet tanker dağıtacağız. Ancak çalışmalarımız 150 adetle sınırlı kalmayacak. İnşallah yıllara yayılan bir planlama doğrultusunda bütün mahallelerimizin bu yangın söndürme tankerlerinden yararlanmasını sağlayacağız. Tankerlerle birlikte mahallelerimizde yangına ilk müdahalede kullanılacak yangın vanalarının ve hidrant sistemlerinin kurulmasına da hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Büyükşehir Belediyemizin yine çok güzel ve anlamlı bir çalışması vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yangın, hayatımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir ve meydana geldiğinde çok hızlı müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Erzurum’da Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye teşkilatımızın ve diğer kurumlarımızın ekiplerinin bu konuda ne kadar mahir olduğunu, yaşanan yangınlarda hep birlikte gördük ve tanıklık ettik. Bu vesileyle, canla başla görev yapan kahraman itfaiye personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. MHP Erzurum İl Başkan Vekili Seyfettin Liman da, "Böylesine kıymetli bir hizmetin içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz, yangınlarla mücadelede önemli mesafeler kat etmiş ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bu anlayışın Erzurum’da da en üst seviyede sürdürülmesi ve kıymetli hizmetlerin hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ve değerli ekibine teşekkür ediyorum" kaydını düştü.

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"Cumhur İttifakı Belediyeleri Sayesinde Açılıştan Açılışa Koşuyoruz"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, "AK belediyecilik anlayışı ve Cumhur İttifakı’nın gücüyle birlikte, Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızın vizyonu doğrultusunda programdan programa, hizmetten hizmete koşuyoruz. Biz her zaman sahadayız, her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Sadece bir itfaiye aracını alıp depomuzda bekletmiyoruz. İlçelerimizde istasyonlarımızla hizmet ağımızı güçlendiriyoruz. İnşallah hedefimiz; köylerimiz ve mezralarımız dâhil olmak üzere bütün yerleşim yerlerimizde yangınlara ilk müdahaleyi sağlayacak su tankerlerini hazır hâle getirmektir. Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızın vizyonuyla bu hedefi en kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu çalışmalar yalnızca itfaiye hizmetleriyle sınırlı değil. Tarım alanında da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Erzurum’a ve bölgemize hizmette çığır açan AK belediyecilik anlayışı ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerinden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erzurum Vali Vekili Orhan Ayaz da, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen bu projenin ikinci etabıyla köylerimiz ve mahallelerimiz, olası yangın tehlikelerine karşı daha güçlü ve hazırlıklı hâle geliyor. İklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bugünlerde orman yangınları ve kırsal alandaki yangın riskleri, yalnızca belirli bir mevsimin tehdidi olmaktan çıkmış, yıl boyunca dikkatle ele alınması gereken bir mesele hâline gelmiştir. Ormanlarımızın bu toprakların en büyük miraslarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Onları korumak, en temel önceliklerimizden biridir. Yangınla mücadelede başarının sırrı, alevler büyümeden ilk dakikalarda gerçekleştirilen hızlı ve yerinde müdahaledir. İtfaiye istasyonlarına uzak, orman sınırındaki kırsal mahallelerimizde saniyelerin dahi hayati önem taşıdığını hep birlikte biliyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tankerler, alevlerin orman alanlarımıza ve yerleşim yerlerimize sıçramasını önleyecek ilk savunma hatlarımızdan biri olacaktır. Amacımız nettir: Tek bir canımızın dahi incinmediği, ormanlarımızın kül olmadığı, mal kayıplarının en aza indirildiği, güvenli yerleşim alanları oluşturmak. Muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin sahiplenmesiyle bu ekipmanların kırsal mahallelerimiz için önemli bir güvence olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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"Erzurum Büyüyor, Gelişiyor, Kalkınıyor"

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentin yatırımlarla büyüyüp geliştiğini kaydetti. Başkan Mehmet Sekmen, şöyle dedi: "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve şehrimizin gelişmesi, değişmesi ve daha yaşanabilir hâle gelmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Şehrimizi binalarıyla, caddeleriyle, sokaklarıyla, köylerinden ilçelerine ve il merkezine kadar bir bütün olarak ele alıyoruz." "Kırsal alanlarımızın geniş ve dağınık olması, coğrafyamızın büyük ve engebeli bir yapıya sahip bulunması nedeniyle zaman zaman itfaiye birimlerimizin yangınlara ulaşması gecikebiliyor. İşte bu nedenle, mahallelerimizde yangın söndürme vanaları ve hidrant sistemleri kuruyor; bugün de yangın söndürme tankerlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Daha önce 50 tanker dağıtmıştık. Bu yıl 150 tanker daha dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu çalışmayı sürdürerek 2027 yılında 250, 2028 yılında 350 tankerle devam edeceğiz. Böylece yaklaşık bin 200 yerleşim yerimizin tamamında en az bir yangın söndürme tankerinin bulunmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 400 köyümüzde yangın söndürme vanaları ve hidrant sistemleri kurduk. Dönem sonuna kadar yangın vanası bulunmayan köyümüz kalmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl yaklaşık 13 milyar liralık yatırım gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım bütçemizin önemli bir bölümünü yatırıma ayırıyoruz. Su ve kanalizasyon hizmetlerimizde de önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Köylerimizin sulama sistemlerine ağırlık veriyoruz. Bugüne kadar 600 yerleşim yerinde sulama sistemi yaptık; bu yıl yaklaşık 100 yerleşim yerinde daha sulama sistemi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yol ve asfaltlama çalışmalarımız, grup yollarımızın asfaltlanması, içme suyu ve sulama suyu için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızın, camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın bakım, onarım ve yeniden yapım çalışmalarını yürütüyor; ihtiyaç duyulan yerlerde malzeme desteği sağlıyoruz. Park ve bahçe yapımlarımız, içme suyu hatlarının yenilenmesi, ek su kaynaklarının temini, kanalizasyon çalışmaları, atık su tesisleri, halk pazarları, kentsel dönüşüm, tarihi mekânların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Şehrimizin dört bir yanında yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz alanın geçmişte bir tarla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün ise burada afet anlarında kullanılabilecek önemli bir toplanma alanı oluşturduk. Su şebekemiz ve ihtiyaç hâlinde kullanılabilecek lavabolarımız mevcut. Arka tarafta da yaklaşık 3 bin metrekarelik bir çadır alanı oluşturuyoruz. Bu alan, etkinliklerin yanı sıra ihtiyaç hâlinde sığınma ve toplanma alanı olarak da kullanılabilecek. İstersek de istemesek de, bilgimiz ve irademiz dışında afetler ve çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. Böyle zamanlarda bu alanları hep birlikte kullanacağız. Böylesine büyük bir coğrafyada, merkezden en ücra köşeye kadar hizmet götürüyoruz. Yaklaşık 200 kilometrelik yarıçapı, 400 kilometrelik bir hizmet alanına sahip bir şehirden söz ediyoruz. Bütün bu şartlara rağmen, büyük bir gayret ve çalışma azmiyle sorunların üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Şehrimize gelenlerin de ifade ettiği gibi Erzurum artık büyük bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Turizmle, tarımla, hayvancılıkla, sanayiyle ve teknolojiyle ayrı ayrı ilgileniyor; Erzurum’un kendi kendine yeten, modern ve güçlü bir şehir olması için çalışıyoruz."

"Gönüllerden Gönüllere Köprü Kuruyoruz"

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Kolay değil. 200 kilometre uzaktaki bir köye asfalt götürmek, bir kamyonun günde ancak bir veya iki sefer yapabildiği şartlarda ciddi bir emek ve fedakârlık gerektiriyor. İlçe belediye başkanlarımız da aynı şekilde büyük bir özveriyle çalışıyor. Hep birlikte, imkânlarımız ölçüsünde hizmetleri en ücra noktaya kadar ulaştırmaya devam edeceğiz. Elbette eksiklerimiz var; ancak bunları da yine hep birlikte tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her toplantıda ifade ettiği gibi, bir yandan yol, kanalizasyon, asfalt ve çevre düzenlemesi gibi hizmetleri gerçekleştirirken, diğer yandan insanlarımızın gönlünü kazanmak için çalışıyoruz. Erzurum bir kış şehri. Bu nedenle hizmet süremiz de kısa. Yol çalışmalarımıza ancak 20 Haziran’dan sonra başlayabiliyor, ay sonunda da büyük ölçüde tamamlamak zorunda kalıyoruz. Aksi hâlde hava şartları nedeniyle asfalt çalışmalarında sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu vesileyle emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah en güzel hizmetleri yapma dileğiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kışın dahi yollarımızın kapalı kalmaması için bütün ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Gelecek yıllarda Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalarımızın tamamlanmasıyla birlikte, birçok hemşerimiz aradığı işi ve aşı burada bulacak. Buradan televizyonlar aracılığıyla gençlerimize de bir mesaj vermek istiyorum: Çocuklarımız mutlaka bir meslek sahibi olsun, bir mesleği çok iyi öğrensin. Bize gelen gençlerimize 'Ne iş yaparsın?' diye sorduğumuzda, 'Her işi yaparım' diyorlar. Oysa her işi yapan, hiçbir işi gerektiği kadar iyi yapamayabilir. Bir iş seçelim ve onu çok iyi öğrenelim. Eğitimimizi staj ve uygulamayla destekleyelim. Hemen arkamızda bulunan fuar merkezimiz de bunun güzel örneklerinden biridir. 25 bin metrekare kapalı alana sahip fuar merkezimizle Erzurum, Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde fuar merkezi bulunan şehirlerden biri hâline geldi. Bu ay içerisinde ilçelerimizde de çeşitli açılışlarımız olacak. Yaptığımız yolların, sulama sistemlerinin, camilerin, içme suyu hatlarının, park ve bahçelerin açılışlarını gerçekleştireceğiz."

"Erzurumspor’umuzu Yıpratmaya Çalışmayalım"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, programda yaptığı konuşmada, "Yeterli destek verilmeden Erzurumspor’umuzu yıpratmaya çalışmayalım. Hep birlikte destek olalım" kaydını düştü. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurumspor’umuzla ilgili de bir hususu ifade etmek istiyorum. Takımımız hepimizin takımıdır. Elbette eleştiri yapılabilir; ancak daha sezonun başında, yeterli destek verilmeden takımımızı yıpratmaya çalışmayalım. Hep birlikte destek olalım. Sporun içinde galibiyet de var, mağlubiyet de. Önemli olan takımımızın yanında durmak ve ona sahip çıkmaktır. Aynı sporcularla ve futbolcularla sezonu sürdüreceğiz. Transfer dönemi de kapanmış durumda. Bu nedenle takımımızın, kulüp başkanımızın ve yönetimimizin arkasında duralım; yapıcı eleştirilerimizi de uygun platformlarda dile getirelim."

Konuşmaların ardından tankerler muhtarlara teslim edildi.