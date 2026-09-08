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GündemMersin’de orman yangını! 230 personel, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürüyor
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Mersin’de orman yangını! 230 personel, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürüyor

08.09.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin’de orman yangını! 230 personel, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürüyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye takviye ekip ve iş makineleri de sevk edildi.

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Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.08'de Tekmen Mahallesi Aksaz mevkisinde orman yangını çıktığı ihbarının alınması üzerine ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangına ilk müdahalenin saat 12.11 itibarıyla başladığı kaydedildi. Açıklamada, yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalara takviye amacıyla bölgeye ayrıca 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treylerin sevk edildiği ifade edildi. Yangına müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

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