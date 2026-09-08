Dededen babaya, babadan oğula 3 kuşak devam eden pazarcılık geleneği

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Yaz aylarında müşterilerin kışlık hazırlıkları için alışveriş yaptığını belirten Kavuncu, "Kışın yeşillik satıyoruz. Yazın da turşuluk var, enginar var, bamya var; sezonluk. Biz de hep yazın kışlık ürünleri satarız. Dolaplık ürünler, kışlık ürünler" diye konuştu.