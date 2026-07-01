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Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

01.07.2026 - 20:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

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Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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