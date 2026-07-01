Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
01.07.2026 - 20:56Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.
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Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.