Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Haberin Devamı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Zonguldak'ta iskeleye çıkan su samurlarını balıkla beslediler

Haberin Devamı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.