BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul Mitingi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™dan 14 MayÄ±s mesajÄ±: Gereken cevabÄ± siz vereceksiniz

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 14 MayÄ±s seÃ§imleri Ã¶ncesi vatandaÅŸlarla en bÃ¼yÃ¼k buluÅŸmasÄ±nÄ± bugÃ¼n Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul Mitingi'ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Biz Ä°stanbul'u candan, yÃ¼rekten seviyoruz. Buradan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼k ama bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sizinle birlikte yaptÄ±k. Tekrar sizinle bu yollarda yÃ¼rÃ¼yoruz. Bu ne muhteÅŸem bir Ä°stanbul. BugÃ¼n Ä°stanbul 14 MayÄ±s'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katÄ±lÄ±m var. Ä°stanbul yapar mÄ±? Ä°stanbul sandÄ±klarÄ± patlatÄ±r mÄ±? Bu ÅŸehrin her bir insanÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± selamlÄ±yorum. Biz de doÄŸumdan bu yana Ä°stanbul'u aÅŸkla sevdik. Ä°stanbul, burasÄ± ortasÄ±ndan deniz geÃ§en ÅŸehirdik. BurasÄ± tarih boyunca insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶z bebeÄŸi olarak kalan ÅŸehirdir. BurasÄ± camileriyle medeniyetimizin ÅŸahikasÄ± ÅŸehir. BurasÄ± kÃ¶kenine, inancÄ±na hiÃ§bir farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bakmadan kucaklayÄ±p, baÄŸrÄ±na basan ÅŸehir.

Ä°STANBUL EVET DERSE BU Ä°Åž BÄ°TER

15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tanklarÄ±n arasÄ±ndan FETÃ–'cÃ¼ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±larak BakÄ±rkÃ¶y belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n evine gitti, orada kahvesini yudumladÄ±. Ona ihtiyacÄ±mÄ±z yoktu, on binler buradaydÄ±. 15 Temmuz destanÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyanlar buradan her geÃ§tiÄŸinde aynÄ± hezimeti yaÅŸÄ±yorlar. OnlarÄ±n bu kabuslarÄ±nÄ± hiÃ§ bitirmeyeceÄŸiz. Ä°stanbul 'evet' derse bu iÅŸ biter, Ä°stanbul 'birilerini emekli edeceÄŸiz' derse bu iÅŸ biter. Ben size gÃ¼veniyorum. EÄŸer siz 'tamam' derseniz bu iÅŸ bitmiÅŸtir.

AVRUPA DERGÄ°LERÄ° BURAYI Ä°ZLÄ°YOR

Avrupa'nÄ±n dergileri ÅŸimdi burayÄ± izliyor, 'acaba AtatÃ¼rk havalimanÄ±nda ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabÄ± siz vereceksiniz.

Ã–yle bir ses verin ki bu mÃ¼barek Ã¼lkenin Ã¼zerinde karanlÄ±k hesaplar yapanlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ dÃ¼ÅŸsÃ¼n. 14 MayÄ±s'ta bu Ã¼lkenin, bu ÅŸehrin kazanÄ±mlarÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±yor muyuz?

GittiÄŸimiz her ÅŸehirde havalimanÄ±ndan miting meydanÄ±na kadar milletimizin sevgisine ÅŸahit olduk. Ne diyor ÅŸair, yÃ¼rÃ¼yeceksin, millet yÃ¼rÃ¼yecek arkandan. Åžimdi ben koÅŸuyorum, inanÄ±yorum ki siz de koÅŸacaksÄ±nÄ±z.

HER HÄ°ZMETE TAKOZ KOYUYORLAR

Bizim Ä°BB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan beri bir prensibimiz var, sÃ¶ylediÄŸimiz her ÅŸeyi yapÄ±yor yapmayacaÄŸÄ±mÄ±z hiÃ§bir ÅŸeyi de sÃ¶ylemiyoruz. Ãœlkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her hizmete takoz koyuyorlar. TÃ¼rkiye'nin her kazanÄ±mÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duydular, hatta bunu aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemekten de Ã§ekinmediler. Biz sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ hep milletimize sÃ¶ylÃ¼yoruz. Eser ve hizmet yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± da muhalefet ile deÄŸil kendi kendimizle yapÄ±yoruz.

Tek tek anlatsak gÃ¼nlerce bitmeyecek eser ve hizmetle Ã¼lkemizi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k. YÃ¼rÃ¼mekle bu yol bitmez. YapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok ÅŸey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama Ã¶nce nereden nereye geldiÄŸimizi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Bir yÃ¶netici dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n iÅŸ baÅŸÄ±na geldiÄŸi gÃ¼nden beri engel Ã¼stÃ¼ne engel aÅŸmak zorunda kalÄ±yor. Bizi bu ÅŸehre hizmetten alÄ±koymak iÃ§in neler yaptÄ±lar neler. Bu ÅŸehri sahip olduÄŸu altyapÄ± ve Ã¼styapÄ± zenginlikleri ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirerek gÄ±pta ile bakÄ±lan ÅŸehir haline getirdik. HaliÃ§'in tÃ¼m dip Ã§amurlarÄ±nÄ± pompa sistemi ile naklettik. SÃ¼tlÃ¼ce'de ÅŸimdi kongrelerimizi yapÄ±yoruz. BoÄŸaz'Ä±n suyunu tÃ¼nel sistemi ile HaliÃ§'e baÄŸladÄ±k. HaliÃ§'teki su temizlendi.

Ä°STANBUL'UN BAÅžINA BÄ°R Ä°Åž GELSE YA BODRUM'DA

Bizden sonra da Ä°stanbul'un baÅŸÄ±ndaki adam rezil etti. Ä°stanbul'un baÅŸÄ±na bir ÅŸey geldiÄŸinde de gittiÄŸi yer belli ya bodrum ya yurt dÄ±ÅŸÄ±. Buna KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu talimat vermiÅŸ Ã§Ä±k gez diye. Ya Ekrem sen Trabzonlusun Ä°stanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne iÅŸin var. Ä°stanbul Ã§ok Ã§ekti yeter.

DOLMABAHÃ‡E'DEKÄ° CAMÄ°YE BÄ°RA ÅžÄ°ÅžELERÄ° Ä°LE GÄ°RDÄ°LER

ZulÃ¼m 1453 yazdÄ±lar duvarlara. BaÅŸbakanlÄ±k ofisimin karÅŸÄ±sÄ±na rahmetli anneciÄŸime hakaretler ettiler. Bunlar DolmabahÃ§e'deki camiye bira ÅŸiÅŸeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. TÃ¼neller aÃ§maya kalktÄ±lar, ama bedelini Ã¶dediler. Benim milletim ayyaÅŸa sarhoÅŸa meydanÄ± bÄ±rakmaz. ZulÃ¼m 1453'te baÅŸladÄ± yazanlarÄ±n mesajÄ± aÃ§Ä±k deÄŸil mi? Kumpas kasetlerine sarÄ±lanlarÄ±n mesajÄ± aÃ§Ä±k deÄŸil mi? 15 Temmuz'da tanklarÄ±n arasÄ±ndan kaÃ§Ä±p gidenlerin mesajÄ± aÃ§Ä±k deÄŸil mi? Ekonomik tetikÃ§ilerin tuzaklarÄ±na tÃ¼ketmeyin Ã¼lke batsÄ±n diyenlerin mesajÄ± aÃ§Ä±k deÄŸil mi?

Â

AMERÄ°KA'DA KÄ°MLERLE GÃ–RÃœÅžTÃœN AÃ‡IKLA

Amerika'da kimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼n bay bay Kemal aÃ§Ä±klasana. 21 yÄ±lda Ã¼lkemize eser ve hizmetleri kazandÄ±rdÄ±k. Milli geliri 3 kat artÄ±rdÄ±k. 21 milyona iÅŸ ve aÅŸ saÄŸladÄ±k. 13 buÃ§uk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuÅŸturduk. AÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z okullarla, hastanelerle, tÃ¼nellerle milletimizin tamamÄ±nÄ±n hayat kalitesini yÃ¼kselttik.

SIKINTILARI BÄ°LÄ°YORUZ

Ãœlkemizdeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da biliyoruz. Deprem felaketi ile sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiÄŸini muhakkak gÃ¶receÄŸiz. Her sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± nasÄ±l Ã§Ã¶zdÃ¼ysek bunlarÄ±n da Ã¼stesinden biz geleceÄŸiz. SeÃ§im beyannamemizde yÃ¼zlerce binlerce baÅŸlÄ±kta ifade ettiÄŸimiz projelerin tamamÄ±nÄ± hayata geÃ§ireceÄŸiz.

14 MayÄ±s'Ä± milat yapmaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z. Eserlerimizle, her ÅŸeyimizle bu yoldayÄ±z. Bizde laf yok, icraat var. Emniyetten bilgileri alÄ±yorum. Hala gelmeye Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. AtatÃ¼rk HavalimanÄ± yetmiyor.

TÃ¼rkiye tarihinde en bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§an deprem ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. YÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± kaldÄ±rdÄ±k, yeni konutlarÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±k. Bay Kemal sen Ä°zmir milletvekili olarak Ä°zmir'deki afetlerde ne yaptÄ±n? Ä°zmir'de konutlarÄ± yine biz yaptÄ±k.

Bu depremin Ã¼lkemize maliyeti 100 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde. Deprem yÃ¼kÃ¼nÃ¼ de omuzladÄ±k. Ekonomimizi yÄ±kma tehditleri savuranlarÄ± da unutmadÄ±k. Biz Ã§areyi kÃ¼resel tefecilerden borÃ§ dilenmede deÄŸil Ã¼lkemizin kendi insanÄ±nda arÄ±yoruz.

Davos'a gittiÄŸimizde IMF baÅŸkanÄ±na "siz alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman TÃ¼rkiye'nin siyasetine karÄ±ÅŸmak size dÃ¼ÅŸmez, TÃ¼rkiye'yi ben yÃ¶netiyorum" dedim.

FAÄ°ZÄ° DÃœÅžÃœREREK YATIRIMCI GELMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUZ

Merkez BankasÄ± dÃ¶viz rezervi 22.5 milyar dolardÄ± ÅŸimdi 115 milyar dolar. DÃ¼nyada herkes faizi yÃ¼kseltirken biz dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yoruz. Ä°stiyoruz ki yatÄ±rÄ±mcÄ± gelsin yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± yapsÄ±n, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de TÃ¼rkiye'nin rakamlarÄ± patlasÄ±n.

AÃ§Ä±lan her yeni tesis istihdam olarak, ihracat olarak bizim kazanÃ§ hanemize yazÄ±lÄ±yor.

Eskiden 66 lira olan en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± 7500 liraya yÃ¼kselttik. Ä°nÅŸallah 7500 liranÄ±n Ã¼zerindeki emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z. MemurlarÄ±mÄ±zÄ±n maaÅŸÄ±na Temmuz'da sadece enflasyon farkÄ± eklemekle kalmayÄ±p refah payÄ± artÄ±ÅŸÄ± da yapacaÄŸÄ±z. Kamu iÅŸÃ§ileri iÃ§in zammÄ± da salÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z.

ASGARÄ° ÃœCRETÄ° GÃ–ZDEN GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°Z

Eskiden 66 lira olan en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± 7500 liraya yÃ¼kselttik. Ä°nÅŸallah 7500 liranÄ±n Ã¼zerindeki emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z. Asgari Ã¼creti gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. MemurlarÄ±mÄ±zÄ±n maaÅŸÄ±na Temmuz'da sadece enflasyon farkÄ± eklemekle kalmayÄ±p refah payÄ± artÄ±ÅŸÄ± da yapacaÄŸÄ±z. Kamu iÅŸÃ§ileri iÃ§in zammÄ± da salÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z.

LGBT'CÄ°LERÄ° SANDIÄžA GÃ–MMEYE VAR MISINIZ?

MasanÄ±n Ã¼stÃ¼nde kimler var altÄ±nda kimler var hepsi birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ne diyorlar, Tayyip ErdoÄŸan gitmeli. TÃ¼rkiye'de yÃ¶netim gitmeli manÅŸetleri atanlar kendini milli gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ§Ã¼ olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynÄ± safta buluÅŸturanlardÄ±r. Bu LGBT'cileri sandÄ±ÄŸa gÃ¶mmeye var mÄ±yÄ±z? Bunlar kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. TabanlarÄ±nÄ±n hassasiyetini umursamÄ±yorlar. TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netimine talip olsun diye kurulan masanÄ±n nereye vardÄ±ÄŸÄ±na eminim.

ÃœNÄ°VERSÄ°TEYE GÄ°DEN HER GENCE BÄ°LGÄ°SAYAR VE TELEFON

Bu Ã¼lkede hiÃ§bir gencimiz gelecek kaygÄ±sÄ± Ã§ekmeyecek. Her bir gencimizin Ã¼retimde olabilmesi iÃ§in gerekeni yapÄ±yoruz. UlaÅŸÄ±mdan, enerjiye verdiÄŸimiz her mÃ¼jde genÃ§lerimizin geleceÄŸine yakÄ±lmÄ±ÅŸ Ä±ÅŸÄ±ktÄ±r. GenÃ§lerimize pek Ã§ok konuda maddi kaygÄ± vereceÄŸiz. Ãœlkemizde her hanede bir Ã§alÄ±ÅŸan olmasÄ±na gayret edeceÄŸiz. HiÃ§bir ailenin gelir seviyesinin belli rakamÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Kendi iÅŸini kurmak isteyen gencimize istediÄŸi alanda hibe desteÄŸi vereceÄŸiz. Evlenmek isteyen genÃ§lerimize 150 bin lira faizsiz, 2 yÄ±l Ã¶demesiz kredi vereceÄŸiz. Ãœniversiteye giden her gencimize bilgisayar ve telefon alma hakkÄ± tanÄ±yacaÄŸÄ±z. Spor yapan genÃ§lerimizin kendilerini geliÅŸtirmesi iÃ§in attÄ±klarÄ± her adÄ±mda yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Esnek Ã§alÄ±ÅŸma sistemini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak kendilerine zaman ayÄ±rabilecekleri ortam oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Gelin gelecek kaygÄ±sÄ± olmayan TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± birlikte kuralÄ±m. 14 MayÄ±s'ta genÃ§lerimizin tercihlerini doÄŸrudan yana kullanmalarÄ± ÅŸart.

"AMACIMIZ 5 YILDA 1.5 MÄ°LYON YAPIYI Ä°STANBUL'DA DÃ–NÃœÅžTÃœRMEK"

AslÄ±nda bu liste daha uzun. GenÃ§lerimize diyeceÄŸim ÅŸudur: gelecek kaygÄ±sÄ± olmayan TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ± beraber kuralÄ±m. Gelin bu gÃ¼ne kadar Ã¼lkemize saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazanÄ±mlarÄ±n iÃ§ine doÄŸan sizlerle TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±l'Ä±nda sizlerle beraber gerÃ§ekleÅŸtirelim. Ama bunun iÃ§in 14 MayÄ±s'ta genÃ§lerimizin tercihini doÄŸru taraftan kullanmasÄ± lazÄ±m. Ä°stanbul tamama diyorsa AllahlÄ±n izniyle bu iÅŸ bitmiÅŸtir. KardeÅŸlerim her vesileyle tekrar tekrar altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸim gibi biz eserleriyle yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla konuÅŸan bir iktidarÄ±z. Son 21 yÄ±lda sadece kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ä°stanbul'un eline 822 milyon liralÄ±k kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptÄ±. EÄŸitimde 41 bin adet yeni derslik kazandÄ±rdÄ±k. 37 Ã¼niversite kurduk. FarklÄ± branÅŸlarda 1854 adet spor tesisi yaptÄ±k. Ä°htiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlarÄ±ma 30 milyar lira kaynak aktardÄ±k. Ã‡am Sakura'dan memnun musunuz? BakÄ±n durmuyoruz. EÄŸitim saÄŸlÄ±k... GÃ¶reve geldiÄŸimizde sÄ±ralarÄ±n Ã¼zerinde tekstil kaÄŸÄ±dÄ±yla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kitaplarla okuduk. Ä°stedik ki bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±z bÃ¶yle okumasÄ±n. Ve Sancaktepe Åžehir Hastanemiz ihalesini yaptÄ±k. 204 bin konutu sahibine teslim ettik. Ä°lk evimde 50 bin konut ve arsa vereceÄŸiz. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girecek evlerin maliyetinin yarÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. AmacÄ±mÄ±z 5 yÄ±lda 1.5 milyon yapÄ±yÄ± Ä°stanbul'da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek. Åžehrin bina ve insan yoÄŸunluÄŸu Ã§ok fazla olan yerleri rahatlatacaÄŸÄ±z. 3000 bin konut iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kampanyaya Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ilgi var. Ä°nÅŸallah bu ÅŸekilde Ä°stanbul'u depreme dayanÄ±klÄ± hale getireceÄŸiz.

En bÃ¼yÃ¼k millet bahÃ§emiz burasÄ± olacak. BÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol mesafemizi 794 km Ã§Ä±kardÄ±k. Ä°stanbul-Ä°zmir otoyolunu hizmete sunduk mu. Ä°zmir'e ÅŸimdi 3 buÃ§uk saatte gidiliyor. Nereden nereye... DÃ¼nyanÄ±n en derin batÄ±rma tÃ¼p tÃ¼neli olan Marmaray yaptÄ±k mÄ±? Åžimdi de bÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼p tÃ¼nelini hayata geriyoruz. BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul tÃ¼neli ile gÃ¼nde 6 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 11 farklÄ± raylÄ± sistemi vatandaÅŸÄ±mÄ±za sunacaÄŸÄ±z.

"BÄ°Z Ä°STANBUL'A HÄ°ZMETÄ° KESÄ°NTÄ°SÄ°Z SÃœRDÃœRMEYE HAZIRIZ"

Ä°ktidarlarÄ±mÄ±zÄ±n belediyeleri dÃ¶neminde metro hatlarÄ±nÄ± insanlarÄ±mÄ±za kazandÄ±rdÄ±k. YÃ¶netimin deÄŸiÅŸti zamanda 135 kilometre uzunluÄŸundaki raylÄ± sistem hattÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Yeni belediye yÃ¶netimi bir metre dahi yeni metro hattÄ±na baÅŸlamadÄ±. Bu belediye ne iÅŸ yapar. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l hizmete vermiÅŸtik. BugÃ¼n Ä°stanbul genelinde inÅŸasÄ± sÃ¼ren raylÄ± sistemlerin 56 km BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Biz Ä°stanbul'a hizmeti kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±rÄ±z. Gebze Yavuz Sultan Selim kÃ¶prÃ¼sÃ¼ HalkalÄ± hattÄ± ihale aÅŸamasÄ±na geldi. Bir de havalimanÄ± meselesi var. Ä°stanbul HavalimanÄ± yolcu trafiÄŸi 60 milyonu buldu. Bu sayÄ±yÄ± etap etap 120 milyona Ã§Ä±karÄ±yoruz. Yeni AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r merkezi binasÄ± inÅŸa ederek abidevi bir eser ortaya Ã§Ä±kardÄ±k. Rami KÄ±ÅŸlasÄ±nÄ± bir kÃ¼ltÃ¼r merkezi haline getirdik. Ayasofya'yÄ± yeniden cami yaparak Fatih'in mirasÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±k. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ±n yÃ¼kseliÅŸinin lokomotifi yine Ä°stanbul olacak. Haftaya pazar gÃ¼nÃ¼ ne diyecek? Ben size gÃ¼veniyorum, sandÄ±klarÄ± patlatacaÄŸÄ±nÄ±za inanÄ±yorum. Biz milliyiz, bunlara vatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸimizi biliyorum.