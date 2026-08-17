Çatalca'da korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi, 4 yaralı
17.08.2026 - 09:16Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Çatalca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamandere Mahallesi Karacaköy-Karamandere yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.