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Çatalca'da korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi, 4 yaralı

17.08.2026 - 09:16Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Çatalca'da korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi, 4 yaralı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamandere Mahallesi Karacaköy-Karamandere yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Çatalcada korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi, 4 yaralı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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