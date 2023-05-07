AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne rekor katılım: 1 milyon 700 bin kişi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı'na gelenler, alanı hıncahınç doldurdu. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısını açıklayan Erdoğan, "14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin." dedi.

MALTEPE ETKİNLİK ALANI'NIN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğünde.

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılan miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

DEV EKRANLAR KONULDU

Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar yer aldı. Özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat izleyebileceği şekilde tasarlandı. Teknik sistemin sorunsuz çalışması için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı.

"12 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALIYOR"

Sahneden seslendirilen şarkılara eşlik ederek eğlenen kimi vatandaşların da pankart ve döviz açtıkları görüldü. Alanın birçok noktasına su bırakılırken, mobil büfelerden vatandaşlara ikramlar yapıldı. Alanda görevliler tarafından katılımcılara Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve şapka dağıtıldı.

Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti verildi. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekledi.

Alana, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelli dostu teknik imkanlar planlandı.

39 İLÇEDEN OTOBÜS KALDIRILDI

Ulusal ve uluslararası basının ilgi gösterdiği miting için alanda, basın ve medya kuruluşları için de 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare genişliğinde iki katlı platform oluşturuldu. Basın mensupları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanda yayın yapmaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yayınlanan Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberinde, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen noktalardan toplamda 10 bin otobüsün alana hareket edeceği belirtildi. Ayrıca, Marmaray'a (Yeşilyurt/Yeşilköy durağı) entegre ücretsiz ring seferleri yapılacağı, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda da ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Miting öncesi AK Parti İstanbul milletvekili adayı sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de miting alanını dolaşarak tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.