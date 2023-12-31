400 milyon TL'lik büyük ikramiye numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. Peki, Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı?

Büyük ikramiye hangi ile çıktı, Büyük ikramiye tam bilete mi çıktı?

İkramiyenin çıktığı il henüz belli olmadı. Büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Amorti numarası belli oldu



Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Milli Piyango çekilişinde amorti numaraları 2 ve 7 oldu.



Büyük ikramiye isabet eden numara:

3550054

Noter huzurunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, ''Çekilen numaralar bir tam bilete isabet etmiştir ve Milli Piyango Online'dan alınan bilete isabet etmiştir.''.

BÜYÜK İKRAMİYE SONUCU SORGULA!