Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katılacak vatandaşlar Ayasofya'da sabah namazında buluştu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı. Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü. Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

BİLAL ERDOĞAN: UYUMUYORUZ, FİLİSTİN İÇİN BURADAYIZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. Ecdadımızın hayırlı duası ile sesleniyorum. Milletimiz selamet bula, zahirimiz mamur ola. Gölümüz yurdumuz huzur dola. Biz uyanığız biz buradayız. Filistin’le dayanışma için buradayız. Kudüs için, Mescid-i Aksa için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Dünyanın uyuduğu bu sabah da biz uyanığız. Protestolarımızla dualarımızla buradayız. Filistin tek başına değil. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Gazze’de soykırımın 453. günü. Siyonist İsrail bebekleri katlediyor. Evlere mazlumların sığındığı sığınaklara alçakça saldırıyor.

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Batının maskesi Gazze’de düşüyor. Nerede insan hakları, ifade özgürlüğü. Kendilerinde olmayana merhamet göstermediklerini gördük. Biz imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah’ın vaadi Filistin’de gerçekleşecektir. İman varsa sınırsız imkan olduğuna iman edeceğiz. Suriye’den sonra inşallah Gazze’de kuşatmadan zaferle çıkacak. Gizli veya açık destekle Gazze’nin yanında olacağız. Bu millet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır. Suriyeli mücahitler bize umudu öğretti.