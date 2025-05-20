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GündemBursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Büyük tepki çekti
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Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Büyük tepki çekti

20.05.2025 - 07:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patenli 3 genç seyir halindeki bir motosikletten destek alan arkadaşlarına art arda tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl ilçesinde patenli 3 gencin araç trafiğinin yoğun olduğu Alanyurt yolu üzerindeki tehlikeli seyahati çevredekilerin tepkisini çekti.

Seyir halindeki bir motosikletten destek alan patenli genci, diğer 2 arkadaşı tutarak yolculuk yaptı.

Hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan gençlerin bu tehlikeli seyahati çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. 

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