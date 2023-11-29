Â Kentte etkili olan lodos nedeniyle, Osmangazi ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ekirge Mahallesi Kanal Caddesi Ã¼zerindeki 250 yÄ±llÄ±k Ã§Ä±nar aÄŸacÄ± kÃ¶kÃ¼nden kopup yola devrildi. AsÄ±rlÄ±k Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n dallarÄ± yolun karÅŸÄ±sÄ±ndaki bir iÅŸ yerinin demir korkuluklarÄ±na hasar verdi. Ä°hbarla bÃ¶lgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tedbir alan ekipler aÄŸacÄ±n dallarÄ±na keserek yoldan kaldÄ±rdÄ±. Kapanan yol, temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrardan ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

KESTEL Ä°LÃ‡ESÄ°NDE DE LODOS ETKÄ°LÄ° OLDUÂ

Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Kale Mahallesi Cuma Caddesi Ã¼zerinde bulunan akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyelerin ÅŸarj edildiÄŸi istasyon devrildi, yerlerinden kopan aÄŸaÃ§ dallarÄ± yollara savruldu. VatandaÅŸlar meydanlarda gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerledi.Â

Ã–te yandan, Bursa ValiliÄŸi gece saatlerindeÂ YÄ±ldÄ±rÄ±m, Osmangazi, NilÃ¼fer, Kestel ve GÃ¼rsÃ¼ ilÃ§elerinde okullarÄ±n 1 gÃ¼nlÃ¼k tatil edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.