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İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

24.10.2026 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbaharın eşsiz renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar ile viyadüklerin oluşturduğu kartpostallık manzara, dronla havadan görüntülendi.

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1İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sonbahar renklerine bürünen ağaçların sürücülere sunduğu keyifli manzara havadan dronla görüntülendi.

2İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören, her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen oluştu.

3İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

Sürücülere kartpostallık manzaralar sunan tünel geçişinde,ormanlık alandaki ağaçların yaprakları sarı, yeşil, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü.

4İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

Güzergahtaki viyadükler ile renk değiştiren doğanın oluşturduğu uyum, otoyolu kullanan sürücülere ve yolculara keyifli bir seyahat imkanı sundu. Sis ve pusun da zaman zaman eşlik ettiği Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü, dron ile havadan görüntülendi.

5İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

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