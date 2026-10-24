İstanbul-Ankara yolunda sonbahar büyüsü! Görenleri mest etti

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Güzergahtaki viyadükler ile renk değiştiren doğanın oluşturduğu uyum, otoyolu kullanan sürücülere ve yolculara keyifli bir seyahat imkanı sundu. Sis ve pusun da zaman zaman eşlik ettiği Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü, dron ile havadan görüntülendi.